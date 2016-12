Ria Irawan Mau Nikah tapi Maskawinnya Ketinggalan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ada kejadian lucu beberapa saat menjelang proses akad nikah antara artis lawas Ria Irawan dan Mayky Wongkar.

Maskawin yang menjadi salah satu benda penting saat proses pernikahan, malah tertinggal entah di mana.

Jadilah sebelum Ria dan Mayky melakukan proses akad nikah, mereka menunggu datangnya maskawin.

"Gimana sih, maskawin ketinggalan. Lu nervous ya?" ceplos Ria, kepada calon suaminya saat itu dijumpai di KUA Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2016).

Sambil menunggu datangnya sang pengantar maskawin, Ria dan Mayky memilih untuk duduk-duduk di area KUA.

Mereka sempat menyapa beberapa awak media yang hadir sambil mempersilakan untuk berfoto bersama.

"Ayo kita foto-foto saja yuk. Sebentar saja, maskawin lagi on the way," kata Ria santai.

Benar saja, tak berapa lama, seseorang datang menggunakan sepeda motor datang memasuki area gedung KUA Lebak Bulus.

Ria dan Mayky langsung semringah menyambut maskawin berupa seperangkat alat salat mereka yang tertinggal. Akhirnya proses akad nikah bisa dimulai.