Sakit Kanker Serviks, Julia Perez Dapat Wejangan dari Zulkifli Hasan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sudah cukup lama pedangdut Julia Perez menderita kanker serviks.

Beberapa kali juga Jupe menjalani kemoterapi.

Hal ini membuat para pesohor tanah air turut memberikan support dan semangat agar Julia Perez kembali pulih.

Baru-baru ini yang baru diunggah adalah foto kunjungan komedian dan politikus Eko Patrio dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Mereka nampak mengunjungi Jupe yang tengah berada di sebuah ranjang rumah sakit.

Kedua anggota fraksi Partai Amanat Nasional ini memberikan doa dan wejangan untuk kesembuhan Jupe.

"Bersama @ekopatriosuper mendoakan kesembuhan untuk @juliaperrezz , semoga bisa segera beraktivitas lagi. Jangan lupa, luangkan waktu untuk membaca Al Qur'an ya. Insya Allah bisa menyembuhkan," tulis @zul.hasan dalam akun Instagramnya.

Hal ini ditanggapi postitif Jupe dan netizen.

"Wahh enak ik Mbak Jupe @juliaperrezz dijenguk Ketum @zul.hasan get well soon ya..," komentar akun @masaffan_.

@juliaperrezz: "Pak @zul.hasan & OM eko trimakasih atas perhatian nya dan doa"

Semoga cepat sembuh.