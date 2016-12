Ini Ocehan Nyinyir Netizen saat Pose Hot Ariel Tatum Nampang di Majalah Dewasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belum lama ini, artis cantik Ariel Tatum didapuk menjadi model majalah Maxim Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, foto mantan kekasih Stefan William ini bahkan dijadikan cover majalah pria dewasa tersebut.

Hal ini diketahui dari postingan di akun Instagram-nya.

instagram.com/arieltatum

"MAXIM Magazine December 2016, 11th Anniversary Issue! It is an honor to be the cover girl. HAPPY BIRTHDAY!"

Dalam foto tersebut, Ariel tampil seksi dan menggoda dengan dress terbuka berwarna merah hati.

Busana tersebut bahkan memperlihatkan belahan dada dan paha mulusnya.

Sambil menatap ke arah depan, dara berumur 20 tahun ini terlihat memegang cupcakes yang tengah ia cicipi.

Foto ini ternyata juga diunggah oleh akun gosip @lambe_maknyir.

Dan terang saja, postingan ini langsung banjir nyinyiran netizen yang tak suka dengan penampilan Ariel.

Mulai dari dikatakan tua, kylie Jenner wanna be, hingga mirip boneka chucky dituliskan oleh para netter di kolom komentar akun tersebut.

@ikayuliadewi : "Keliatan jauuuh lebih dewasa dari umurnye...pdhl gw yg ampir 35 aje pgn keliatan 17 taon lebih muda biar gag dibilang tantee."

@nenengromlah : "Halu kali ya pgn kyk kylie jenner..kylie mah bodynya tinggi semampai proposional jd pk baju apa aja bgs n enak d liat ...nah kl tante abg mah semampainya semeter ga nyampai."

@timeimei : "Bibirnya aneh bgt. Cantikkan biasa aja.. jgn overline gitu.. sorry yes mak, kek boneka chucky."

@yudha_nugrohoo : "Minta dibilangin kylie jenner nya indonesia kali ya.."

@kritikus_ertong : "Bukan keliatan cantik... malah serem, saia bukan haters dek tatum tp itulah fakta."