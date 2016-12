Pindah ke Klub Tiongkok, Oscar Digaji Rp 6,5 Miliar per Minggu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LONDON - Tak menjadi pilihan utama Antonio Conte musim ini, Oscar tampaknya tak betah di Chelsea.

Keputusannya pun sudah bulat.

Ia ambil jalan pintu keluar dari klub asal London tersebut akhir tahun 2016.

Ia pindah bukan ke klub Liga Inggris, maupun klub Eropa lain yang lebih mentereng.

Tapi, pemain 25 tahun itu lebih memilih memperkuat klub Liga Tiongkok, Shanghai SIPG.

Sejak awal tahun ini, klub-klub dari negeri Tirai Bambu memang gila-gilaan menggoda para superstar sepak bola, untuk merumput di liga mereka.

Kompatriot Oscar, Hulk, bisa menjadi satu contoh karena bersedia merumput bersama SIPG bulan Juni lalu.

Digoda dengan gaji tinggi, itulah cara main para pemilik klub-klub Liga Tiongkok.

Menurut laporan Transfermarkt, Oscar akan digaji 400 ribu poundsterling atau sekitar Rp 6,5 miliar per pekan.

Dengan gaji sebesar itu, mantan pemain Internacional tersebut akan mengalahkan gaji bintang Real Madrid dan Barcelona, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Gaji Oscar memang fantastis, uraian dalam per hari hingga per detik didapat SuperBall.id dari Sport Bible, bisa menjawab betapa gilanya para pengusaha Tiongkok menggoda bintang sepak bola terkenal.

> 400 ribu poundsterling (Rp 6,5 miliar) per pekan

> 57.142 poundsterling (Rp 940 juta) per hari

> 2380 poundsterling (Rp 39 juta) per jam

> 40 poundsterling (Rp 658 ribu) per menit

> 66 pence (Rp 10 ribu) per detik

Dengan gaji sebesar itu, Oscar bisa membeli BMW 3 Series setiap hari, yang harganya hampir setara dengan gajinya dalam hitungan hari.