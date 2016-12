Jelang Tahun Baru, Chelsea Islan Ubah Penampilan, Netizen: Makin Kelihatan Dewasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tahun baru 2017 disambut dengan penuh antusias.

Banyak perubahan positif yang orang-orang harapkan pada 2017, yang tinggal menghitung jam.

Satu di antara artis yang melakukan perubahan jelang 2017 adalah Chelsea Islan.

Lewat akun Instagram @chelseaislan, ia memamerkan perubahannya tersebut.



instagram.com/chelseaislan

"Voila! My New Year's Resolution:

New Hair Cut. Welcoming 2017!"

Ternyata di penghujung tahun 2016, pemain film 'Headshot' tersebut lebih memilih untuk mengubah penampilannya.

Chelsea Islan memotong rambutnya menjadi pendek di atas bahu.

Wajahnya pun tampak tetap cantik, dengan rambut pendek tersebut.

Netizen yang melihat penampilan baru artis berusia 21 tahun itu, memberikan pendapat mereka.

@wanggrar: "@chelseaislan aduhhhhhhhh cntiknya mnjaaaaa."

@astriiayu: "Cantik banget..jadi kangen anna di film refrein @chelseaislan."

@justjohan_: "Gorgeous, makin keliatan dewasa chelsea @chelseaislan."

@eva_keen_jessica: "You r so adorable beautiful chel."

@fgustsa: "I loveeee you moreeeee chelssss looks sooo stunning so gergous @chelseaislan."

(Ninda Iswara)