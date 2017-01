Pejabat Duduki Jabatan Tidak Sesuai Kompetensi

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yth Pengamat Kebijakan Publik. Saya mau tanya bagaimana jika di suatu pemerintahan saat terjadi rolling jabatan, ternyata pejabat yang menduduki jabatan baru tidak sesuai dengan kompetensinya. Terima kasih atas penjelasannya.

Pengirim: +6285779854xxx

Pencapaian Kerja Kurang Maksimal

Kami jelaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) pada prinsipnya harus bersedia ditempatkan dimana saja dan dalam kondisi apa saja dan itu tentu sudah menjadi komitmen PNS ditugaskan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) manapun.

Hal yang paling utama terkait hal tersebut adalah kompetensi karena mereka diseleksi secara terbuka. Artinya, ada kompetisi dengan berbasis pada kompetensi.

Sehingga diharapkan mereka yang ditempatkan pada SKPD sesuai kompetensi sehingga dapat berkinerja tinggi dalam rangka mendukung visi misi wali kota selama lima tahun maupun pencapaian target-target setiap tahunnya.

Jika ternyata saat dilantik ada pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi atau keilmuannya, berarti ada sesuatu yang salah dalam promosi terbukanya sehingga harus dievaluasi.

Bahkan kalau pemerintah kota atau pun daerah mempunyai komitmen tinggi terhadap reformasi birokrasi tentu harus dianulir dan dicari lagi orang yang benar-benar mempunyai kompetensi karena yang akan dipertaruhkan dihadapan masyarakat tidak hanya kridibelitas juga pencapaikan kerja kurang maksimal disebabkan sumber daya manusia (SDM) yang keliru tidak sesuai kompetensi.

Sebab ini terkait soal "the right man on the right job atau orang yang tepat pada pekerjaan", sehingga diharapkan tidak ada lagi background kepala sekolah menjadi camat atau SKPD yang tidak relevan.

Dedi Hermawan

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung