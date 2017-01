(VIDEO) Cashback Up to Rp 19 Juta Suzuki New SX4 S-Cross

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pameran mobil kembali digelar di Chandra Superstore Tanjungkarang Senin (2/1). Bertempat di Hall lantai 1 Chandra Superstore, pameran ini memberikan promo menarik dari sejumlah dealer mobil di Lampung.

Salah satunya adalah PT. Persada Lampung Raya Cabang Diponegoro. Dealer mobil Suzuki ini menawarkan promo cashback up to Rp 19 juta untuk Suzuki New SX4 S-Cross. Mobil teranyar Suzuki ini dibanderol dengan harga Rp 254.2 jutaan untuk tipe manual dan Rp 267.3 jutaan untuk tipe automatic.

"Selain itu, untuk pembelian Suzuki Ertiga all variant baik GL, GX dan Drezza, dapat logam mulia 10 gram. Bonus kaca film, karpet lembaran dan suvenir. Carry Futura dan APV Mega Carry pick up dapat logam mulia 5 gram, bonus tape audio, karpet lembaran dan suvenir," jelas Marketing Executive PT. Persada Lampung Raya Cabang Diponegoro, Ari Dwi Prasetyo, di hari yang sama.