Bandara di Indonesia Ini Urutan Pertama, Berikut 20 Bandara Paling Tepat Waktu Sedunia pada 2016

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 20 bandara besar terpilih sebagai bandara paling tepat waktu di dunia tahun 2016.

Hal itu berdasarkan riset lembaga analis perjalanan udara asal Inggris, OAG, yang dirilis Januari 2017.

Bandara-bandara tersebut berada di benua Asia, Eropa, Amerika Latin, dan Australia.

Indonesia diwakili oleh Bandara Internasional Juanda, sebagai bandara paling tepat waktu pada kategori bandara besar (bandara dengan 10-20 juta penumpang per tahun).

Bandara Internasional Juanda secara on-time performance (OTP) memiliki nilai rata-rata 90,30%.

Posisi berikutnya diraih Bandara Honolulu di Amerika Serikat (87,53%), Bandara Salt Lake City di Amerika Serikat (87,2%), Bandara Brasilia di Brazil (87,07%), dan Bandara Brisbane di Australia (86,71%).

Peringkat OAG Punctuality League diolah berdasarkan 54 juta catatan penerbangan, selama setahun penuh di 2016.

Hal itu dilakukan untuk menunjukkan kinerja bandara dan maskapai penerbangan terbaik, yang dibagi ke dalam beberapa kategori.

Bandara dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu bandara kecil (2,5-5 juta penumpang per tahun), bandara menengah (5-10 juta penumpang per tahun), bandara besar (10-20 juta penumpang per tahun), dan bandara utama (di atas 20 juta penumpang per tahun).

OAG mendefinisikan on-time performance (OTP) sebagai penerbangan yang datang atau berangkat, dalam jangka waktu 15 menit dari jadwal waktu kedatangan atau keberangkatan.

Berikut daftar 20 bandara besar paling tepat waktu di dunia versi laporan OAG Punctuality League 2016, seperti dilansir dari laman resminya, Jumat (6/1/2017).

1. Bandara Juanda (Surabaya) dengan nilai rata-rata OTP 90,30 persen

2. Bandara Honolulu (Hawai) dengan nilai rata-rata OTP 87,53 persen

3. Bandara Salt Lake City (Utah) dengan nilai rata-rata OTP 87,20 persen

4. Bandara Brasilia dengan nilai rata-rata OTP 87,07 persen

5. Bandara Brisbane (Australia) dengan nilai rata-rata OTP 87,71 persen

6. Bandara Sao Paolo-Congonhas (Brasil) dengan nilai rata-rata OTP 85,40 persen

7. Bandara Portland (Oregon) dengan nilai rata-rata OTP 85,19 persen

8. Bandara Johannesburg (Afrika Selatan) dengan nilai rata-rata OTP 84,32 persen

9. Bandara Athena (Yunani) dengan nilai rata-rata OTP 83,64 persen

10. Bandara Copenhagen (Denmark) dengan nilai rata-rata OTP 83,12 persen

11. Bandara Santiago (Chile) dengan nilai rata-rata OTP 83,07 persen

12. Bandara Rio de Janeiro (Brasil) dengan nilai rata-rata OTP 82,96 persen

13. Bandara San Diego (California) dengan nilai rata-rata OTP 82,60 persen

14. Bandara Helsinki (Finlandia) dengan nilai rata-rata OTP 82,04 persen

15. Bandara Tampa (Florida) dengan nilai rata-rata OTP 81,64 persen

16. Bandara Vancouver (Kanada) dengan nilai rata-rata OTP81,59 persen

17. Bandara Oslo (Norwegia) dengan nilai rata-rata OTP 81,41 persen

18. Bandara Baltimore Washington dengan nilai rata-rata OTP 81,37 persen

19. Bandara Chicago Midway dengan nilai rata-rata OTP 81,33 persen

20. Bandara Vienna (Italia) dengan nilai rata-rata OTP 81,28 persen

(Wahyu Adityo Prodjo)