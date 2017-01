Pasokan Kurang Bikin Harga Cabai Meroket

Laporan Reporter Tribun Lampung Okta Kusuma Jatha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harga cabai jawa mengalami kenaikan, Sabtu (7/1/2017). Kenaikan tersebut terjadi sejak awal tahun 2017 lalu. Reni, salah satu pedagang yang tribunlampung.co.id jumpai mengatakan kenaikan ini akibat pasokan yang kurang.

"Barangnya agak susah mbak, jadi ya harganya naik," ungkapnya. Kenaikan ini antara lain cabai merah Rp 55 ribu per kilogramnya, cabai rawit Rp 75 ribu per kilogramnya, serta cabai jawa yang mencapai Rp 140 ribu per kilogramnya. Sedangkan bawang merah kini Rp 30 ribu per kilogramnya.