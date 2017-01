Beredar Foto Bunga Zainal dengan Seorang Balita yang Diduga Anaknya: Kapan Nikahnya?

Laporan Wartawan TribunStyle.com, Fathul Amanah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagi-lagi postingan akun gosip @lambe_turah bikin heboh netizen.

Baru-baru ini akun tersebut mengunggah screenshot postingan Instagram artis cantik Bunga Zainal.

Setelah beberapa waktu lalu foto-foto ulang tahun anak pertamannya yang bernama Karan Pradhi Singh tersebar ke media.

Hal yang sama kini terjadi kembali.

Kali ini, artis yang dikabarkan menjadi istri kedua produser Sukhdev Singh ini mengunggah foto anak keduanya yang bernama Harrneel Pradhi Singh.

Foto tersebut merupakan kolase foto-foto sang anak sedari kecil hingga kini berusia 4 tahun.

Lewat foto tersebut juga, Bunga mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak keduanya itu.

@bungazainal05 : "Happy bday my little boy, my love, my heart, my everything, i love u so muchhhhhhhhh my minion."

#harrneelpradhisingh #4years #bdayboy

@lambe_turah mengunggah screenshot postingan Instagram artis cantik Bunga Zainal.