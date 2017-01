Qatar Airways Kasih Diskon Tiket Hingga 40 Persen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Qatar Airways menggelar Travel Festival. Periode pemesanan berlangsung mulai 9-16 Januari 2017.

Wisatawan bisa mendapatkan tiket pesawat dengan diskon hingga 40 persen.

Destinasinya beragam, mulai dari Auckland (Selandia Baru), Canberra (Australia), Dublin (Irlandia), Las Vegas (AS), Rio de Janeiro (Brazil), dan Santiago (Chile).

Harga tiket promo di Travel Festival berlaku untuk kelas ekonomi dan kelas bisnis Qatar Airways, buat penerbangan pergi-pulang.

Wisatawan bisa mengeksplorasi Eropa saat musim panas, dengan harga mulai Rp 7.765.100 per orang, mengunjungi Las Vegas dengan harga mulai Rp 15.501.800 per orang, serta menjelajah Timur Tengah dengan harga tiket mulai dari Rp 9.195.000 per orang.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk merencanakan liburan selama setahun ke depan. Wisatawan bisa memanfaatkan promo harga dan keberagaman rute maskapai kami," tutur Chief Commercial Officer Qatar Airways, Dr Hugh Dunleavy dalam rilis yang diterima KompasTravel, Selasa (10/1/2017).

Tiket promo berlaku untuk periode penerbangan mulai 11 Januari-15 Desember 2017 untuk keberangkatan menuju 150 destinasi di seluruh dunia.

Dengan catatan, blackout dates pada 15 Juni-1 Juli 2017, dan 15 Agustus-10 September 2017.

Wisatawan yang membeli tiket promo di Travel Festival berkesempatan memenangkan hadiah free transit visa sampai 96 jam di Doha, sebelum Anda terbang ke destinasi tujuan.

(Sri Anindiati Nursastri)