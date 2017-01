Kisah Sedih Pengemudi Taksi Daring Antar Mantan Pacar ke Tempat Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kisah unik para pengemudi taksi online (daring) banyak yang menjadi viral di media sosial.

Termasuk, kisah sedih seorang pengemudi taksi daring, yang tak sengaja mengantar mantan pacarnya.

Seperti banyak kisah percintaan, ada kalanya seseorang tak ingin lagi bertemu mantan pacarnya.

Tapi, daya pun tak ada bila ternyata kembali dipertemukan.

Terlebih, pertemuan itu di waktu yang tidak terduga sama sekali.

Kisah ini awalnya dibagikan akun Kurniaven Setiawan ‏@kurniaven di Twitter.

"That #awkwardmoment when you jadi driver uber, and then your rider adalah mantan yang paling kamu sayang @dramauber_id"

Ia membagikan obrolan antara si pengemudi dan pelanggannya.

"hallo mba, Uber nih. Posisi jemputnya di lobby paci*fic pla*ce sebelah mana yah?"

"yang depan BEJ yaa, mas. Saya pake kemeja kotak2, jeans hitam yah."

"haii... Aku duduk di depan yah.."

"lho kok kamu? Kamu ngapain disini? Aku lagi nunggu penumpang ini"

"kok kamu kaget gitu? Yang order itu aku. Kenapa Gamau"

"kamu mau minta di cancel? Ohh yaudah, nanti biar aku laporin ke uber kalo gitu"

"ehh..ehh.. Jangaaan dongg.."

"*kemudian baper berdatangan."

(Suut Amdani)