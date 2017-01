10 Pria Paling Ganteng di Dunia, dari Aktor hingga Musisi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Banyak orang di dunia ini yang ingin dirinya diakui, di manapun mereka berada.

Para pria ini membedakan fashion mereka di setiap kesempatan, agar bisa menangkap perhatian dari orang-orang.

Mereka tentu saja menangkap perhatian orang-orang, jika mereka juga ganteng.

Para pria ganteng tentu saja menarik perhatian para perempuan.

Berikut, 10 pria paling ganteng di dunia menurut Worlds Top Most.

10. Tom Hiddleston

Tom Hiddleston lahir pada 9 Februari 1981 di Inggris.

Ia adalah model dan aktor terkenal.

Ia memiliki penampilan ganteng serta pemenang dari sejumlah penghargaan, di antaranya Best Newcomer di Play Olivier Award.

Ia terkenal dengan film-film, seperti Thor sebagai Loki, The Deep Blue Sea, Midnight In Paris, dan Only Lovers Left Alive.