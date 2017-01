Orang yang Kecanduan Ponsel Pintar Jarang Berhubungan Seks, Ini Hasil Risetnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Perkembangan teknologi dan kelaziman hidup dalam era modern, membuat kehadiran gadget (gawai) bak “oksigen” untuk sebagian besar orang.

Mereka tidak bisa berfungsi baik, tanpa gawai dalam genggaman tangan.

Mereka bahkan rela kembali ke rumah jika gawai ketinggalan, dan masih banyak lagi.

Sekarang, Anda para pecandu gawai harus hati-hati, karena bisa jadi, tanpa disadari, Anda telah mengorbankan kehidupan seksual yang seimbang.

Sebab, berdasarkan survei The National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, orang yang sekeliling hidupnya sarat benda digital, berhubungan seksual lebih sedikit, ketimbang mereka yang tidak terlalu mengandalkan gawai dalam kehidupan.

Menurut seorang psikolog dari Oxfort Internet Institute, Andrew Przybylszki, candu gawai membuat pasangan suami istri tak lagi memikirkan seks, sehingga memengaruhi kualitas tidur yang terus menurun.

Sering bermain gawai, kata Przybylszki, menjadikan pasangan sibuk sendiri, dan menyangkal dorongan kebutuhan seksual.

(Usihana)