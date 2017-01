5 Lagu Project Pop Paling Populer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Kepergian salah seorang personil Project Pop Mochamad Fachroni atau akrab disapa Oon tidak hanya meinggalkan duka pada orang-orang terdekatnya, tetapi juga para penggemar grup musik parodi tersebut.

Grup yang beranggotakan Oon, Tika Panggabean, Yosi Mokalu, Udjo, Gugum dan Odie itu telah berdiri sejak 20 tahun silam dan tercatat telah mengeluarkan 10 album.

Berikut lima lagu Project Pop yang paling populer tersebut.

1. Ingatlah Hari ini

Lagu yang ada pada album keempat Project Pop "Pop Ok" (2003) bisa dibilang lagu yang tak pernah absen diputar saat perpisahaan.

Lagu tersebut berkisah tentang sebuah pertemanan yang tak akan lekang dimakan usia, di mana mereka berjanji untuk selalu mengingat hari saat mereka bersama-sama.

"Kawan dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini ternyata kepalamu akan selalu botak," ujar Oon. "Eh, kamu kayak gorila," balas Gugum. Oon pun berlagak menyerupai Gorila.

2. Dangdut is the Music of My Country

Masih dari album "Pop Ok", lagu "Dangdut is the Music of My Country" menjadi lagu legendaris dari Project Pop.

"Siapa tidak mengakui perbedaan, tidak pernah diajari di sekolahan, semua orang macam-macam diciptakan, cakep atau jelek semua punya perasaan," Oon mengawali lagu tersebut.

Lagu tersebut bercerita tentang indahnya perbedaan, dan hal yang dapat menyatukan perbedaan tersebut salah satunya adalah musik.

Digambarkan dalam video musik, Oon berada di kubu pecinta musik Rock bersama Tika dan Udjo, sementara Yosi, Odie dan Gugum berada di kubu pecinta musik hip hop, namun kemudian semuanya bersatu dan bergoyang ketika musik dangdut diputar.