Anggun C Sasmi Pukau Masyarakat Italia di Program TV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Anggun C Sasmi menjadi tamu utama pada program TV di Italia "Concerto di Natale".

Ditayangkan pada jaringan TV terbesar di Italia, pada waktu prime time, Goodwill Ambassador PBB itu membawakan empat lagu yang diiringi Symphonic Orchestra of Roma.

"Tampil di Italia selalu menjadi kegembiraan besar bagi saya. Program TV ini sangat bergengsi dan saya merasa sangat beruntung dapat menjadi satu-satunya artis Asia yang diundang di program ini," kata Anggun dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA News, Jumat.

"Bernyanyi dengan Symphonic Orchestra of Roma juga merupakan sebuah kehormatan besar. Italia sangat spesial di hati saya dimana benar-benar merupakan negara pertama yang membuat lagu "Snow on the Sahara" menjadi hit #1 kala itu," sambung juri Internasional Asia’s Got Talent itu.

Italia sendiri berada pada Top 10 pasar musik terbesar di dunia. Diperkenalkan oleh presenter TV sebagai "Ikon Indonesia", dengan mengenakan adibusana haute couture yang dirancang oleh desainer legendaris Perancis Jean-Paul Gaultier, Anggun menerima pujian yang menakjubkan.

Anggun merupakan satu-satunya artis Indonesia yang tampil pada program TV prime time di Eropa. Baru saja menyelesaikan turnya, Anggun saat ini tengah merekam album internasionalnya.

Belum lama ini, Anggun juga telah meraih posisi #1 pada tangga lagu Billboard Dance di Amerika bersama ENIGMA. Hal tersebut menegaskan status sebagai artis wanita Asia terlaris dunia diluar Asia.