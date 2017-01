Banjir Diskon dan Hadiah Langsung di Anda Furniture

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menyemarakkan Tahun Baru Imlek, Toko Anda Furniture menggelar program Big Sale Imlek pembelian produk furnitur. Konsep promo berupa diskon, petik angpao.

Lima, owner Anda Furniture menjelaskan, pembelian meja makan diskon hingga 25 persen dan sofa diskon sampai 30 persen. Promo diskon menarik lainnya berlaku pembelian springbed.

"Springbed Florence kami beri diskon hingga 60 persen, dan pembelian satu set berhadiah travel bed dan sofa syarat dan ketentuan berlaku.

"Pembelian King Koil dan Serta masing-masing ada diskon 35 dan 45 persen," ujarnya, Jumat (13/1/2017).

Lina menambahkan, pembelian springbed Lady Americana dan Ocean ada diskon hingga 50 persen. Begitu juga pembelian Elite diskon sampai 40 persen.

"Promo spesial lain kami berikan beli springbed Theraspine up to 60 plus 40 persen dan khusus tipe

Superland buy single get double," urainya.

Sedangkan program petik angpao, berlaku minimal transaksi Rp 5 juta.Hadiah yang tersedia diantaranya, sofa, mixer, blander, seprei, matras protektor, lemari, bantal dan guling. (*)