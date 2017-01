Raffi Ahmad Merasa Rambutnya Cepat Rontok

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Raffi Ahmad tidak ingin berlama-lama dengan rambutnya yang diwarnai silver.

Menurut Raffi, dengan warna rambutnya sekarang, ada sejumlah pekerjaan yang harus ditunda.

"Nggaklah, iklan-iklan juga minta rambutnya item lagi," ujarnya saat ditemui usai mengisi acara 'I Can See Your Voice Season 2' di MNC Tower, Jakarta Barat, Kamis (12/1).

Apalagi Raffi mengaku, selama ini, dirinya termasuk tipe pria yang tidak terlalu rajin merawat rambut.

Alhasil, ia sempat mengalami masalah dengan warna rambutnya yang sekarang dan membutuhkan proses perawatan.

"Gue orangnya nggak terlalu rapi ngerawat rambut, jadi kalau udah diwarnain gitu harusnya seminggu dua minggu dirawat gitu. Selain itu mungkin rambut kulit gue nggak kuat, jadi cepet rontok," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya dalam waktu dekat akan mengubah warnarambutnya kembali. Apalagi ia mengaku rambutnya yang sekarang membuatnya tidak nyaman.

"Ada pengorbanan yang perih-perih, jadi ya udah deh tunggu aja, paling 3 minggu atau 2 minggu lagi lah baru diitemin," ujarnya.