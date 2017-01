TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah pesohor dunia hiburan mengungkapkan belasungkawanya atas kepergian personel grup vokal Project Pop, Muhammad Fachroni alias Oon.

Diketahui, Oon yang selama ini berjuang melawan penyakit komplikasi diabetes mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Jumat (13/1/2017) subuh.

"Innalillahi wa inna Illaihi raji'uun.. Slmt jalan Muhammad Fachroni (Oon) - Project Pop. Smoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah SWT," tulis penyanyi dan pencipta lagu Melly Goeslaw lewat akun Twitter-nya, @melly_goeslaw, Jumat.

Pembawa acara VJ Daniel dan komika Pandji Pragiwaksono juga turut mengirimkan ungkapan duka mereka.

"Baru saja mendengar kabar duka. Selamat jalan mas Oon Project Pop. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran," tulis akun @vjdaniel.

"Innalilahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggal dunia Mochamad Fachroni (Oon Project Pop). You will be missed Oon," tulis Pandji pada akun Twitter-nya, @pandji.

Doa yang sama juga dipanjatkan oleh artis peran dan penyiar radioNirina Zubir, vokalis band Naif David Bayu, dan komika Soleh Solihun, serta Uus via media sosial.

"Turut berduka cita atas kepergian kang Oon Project Pop... Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Yang Maha Kuasa... Aamiin," tulis Nirina.

"Selamat jalan brother Oon Project Pop istirahat dgn damai di sisi Allah," tulis David Bayu.

Jenazah Oon saat ini disemayamkan di rumah duka Jalan Bintang Nomor 15 Kopo Elok, Bandung, Jawa Barat, dan akan dimakamkan siang nanti.