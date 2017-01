Deretan Musisi yang Bakal Tampil di Konser Pelantikan Trump

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan digelar pada Jumat waktu setempat di Lincoln Memorial, Washington DC.

Sederet musisi siap menyemarakkan gelaran tersebut.

"Presiden terpilih Trump sudah dengan jelas menyatakan pelantikan akan dilakukan oleh dan bagi warga Amerika. Pelantikan ke 58 akan merayakan sejarah Amerika dan warisannya, tentunya sambil menyongsong masa depan yang lebih cerah bagi warga Amerika," kata ketua panitia Tom Barrack.

"Lebih dari semua itu, perayaan akan dipersembahkan bagi atribut terbesar kita, masa transisi yang damai dari kekuatan partisan."

Gelaran petang itu akan dimulai dengan "Voices of the People" yang melibatkan penampilan warga negara Amerika yang sudah mendaftar untuk turut serta dalam gelaran itu.

Kemudian dilanjutkan dengan "Make America Great Again! Welcome Celebration," yang dimeriahkan sederet penampilan musisi seperti: Toby Keith, Jon Voight, Jennifer Holliday, The Piano Guys, Lee Greenwood, RaviDrums, 3 Doors Down, dan The Frontmen of Country juga menampilkan Tim Rushlow, mantan vokalis "Little Texas,” Larry Stewart dari "Restless Heart" dan Richie McDonald dari “Lonestar”).