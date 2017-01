Polres Way Kanan Sosialisasi DIPA RKA

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan melakukan sosialisasi Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan rencana pendistribusian anggaran tahun 2017, di Aula Adhi Pradana, Minggu (15/1/2017).

Acara diikuti seluruh pejabat utama Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan Ajun Komisaris Besar Yudi Chandra melalui Humas Polres Way Kanan Bripka Adi Pranoto mengatakan, kegiatan dipimpin Kabag Ops Polres Way Kanan Komisaris Yudi Pristiwanto.

Sementara, penyampaian materi dilakukan oleh Kabag Ren Polres Way Kanan Komisaris Tami Mudari.

“Kegiatan ini bertujuan agar meningkatkan kinerja kepolisian daerah setempat, dalam mengembangkan tugas serta dapat menciptakan situasai kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Adi Pronoto, melalui rilis kepada Tribunlampung.co.id, Minggu.‎

(Rls)