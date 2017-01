Ekspor Lampung Desember 2016 Naik 2,85 Persen

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Nilai total ekspor Provinsi Lampung pada bulan Desember 2016 mencapai US$ 386,04 juta. Angka ini naik sebesar US$ 10,72 juta atau naik 2,85 persen dibandingkan pada bulan November 2016 yang tercatat sebesar US$ 375,32 juta. Sementara bila dibandingkan dengan Desember 2015 yakni US$ 290,46 juta, naik sebesar US$ 95,58 juta atau 32,90 persen.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Lampung Bambang Widjonarko menjelaskan, hal ini bisa menjadi kabar baik untuk ekspor di Lampung. Sebab, ini bisa jadi salah satu indikator bahwa tren pasar dunia mulai membaik dibanding dengan tahun 2015 lalu. Sehingga, terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan pada total ekspor Lampung pada Desember 2016 lalu.

"Untuk golongan barang utama yang mengalami kenaikan dengan angka yang signifikan antara lain batu bara naik 23,69 persen, lemak & minyak hewan/nabati naik sebesar 2,56 persen serta ikan dan udang naik 4,05 persen. Sementara itu ada dua golongan barang utama yang mengalami penurunan, yaitu olahan buah-buahan dan sayuran sebesar 9,46 persen dan kopi, teh & rempah-rempah turun 3,32 persen," jelasnya pada rilis BPS Lampung, Senin (16/1/2017) siang.