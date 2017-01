Lahiran Lewat Proses Water Birth, Suami Andien Beli 15 Galon Air Mineral

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Andien Aisyah bercerita suaminya, Irfan Wahyudi alias Ippe, sempat meminta bantuan tetangga untuk merebus air agar Andien bisa melahirkan, Sabtu (7/1/2017) lalu.

"Harus minta tolong bantuan ngerebus air ke tetangga," tulisnya dalam akun Instagram @andienaisyah, Minggu (15/1/2017).

Sebagai informasi pelantun "Gemintang" tersebut bersalin lewat proses water birth atau melahirkan dalam air.

Sang suami sudah membeli belasan galon air mineral, tetapi masih harus direbus karena water birth membutuhkan air hangat.

Melahirkan dalam air hangat bisa membuat rasa sakit akibat kontraksi menjadi berkurang atau lebih ringan.

"Suami saya membeli 15 galon air mineral dan merebusnya.. Dan karena waktu tidak nututin, akhirnya harus minta tolong ngerebus air ke tetangga," tulis Andien.

Ketika semuanya siap, Andien kemudian masuk ke dalam birthing poolyang disiapkan suaminya secara terburu-buru.

"Walaupun kami sudah melakukan "gladi bersih" berdua beberapa hari sebelumnya, nyatanya hari itu semuanya benar-benar terjadi sangatlah cepat," tulis perempuan kelahiran Jakarta 25 Agustus 1985 ini.

Ia mengatakan bahwa proses pembukaan satu hingga putranya lahir memakan waktu kurang dari tiga jam.

"And it feels like it was the longest 3 hours of my life). Bahagia. Haru. Semua jadi satu. That was a life changing experience," tulis Andien.

Putra Andien dan Ippe diberi nama Anaku Askara Biru dengan nama panggilan Kawa. Ia lahir pukul 17.00 WIB dengan berat 3,285 kilogram dan panjang 49 sentimeter.