(VIDEO) Rilis Ekspor Impor Lampung Desember 2016

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Nilai total ekspor Provinsi Lampung pada bulan Desember 2016 mencapai US$ 386,04 juta. Angka ini naik sebesar US$ 10,72 juta atau naik 2,85 persen dibandingkan pada bulan November 2016 yang tercatat sebesar US$ 375,32 juta. Sementara bila dibandingkan dengan Desember 2015 yakni US$ 290,46 juta, naik sebesar US$ 95,58 juta atau 32,90 persen.

Sementara untuk total impor Lampung Desember 2016 adalah sebesar US$ 165,72 juta. Angka ini turun sebesar US$ 63,17 juta atau 27,58 persen dibanding November 2016 sebesar US$ 228,82 juta. Angka ini juga turun US$ 35,62 juta atau 17,69 persen dibanding Desember 2015 yang tercatat sebesar US$ 201,34 juta.

Kenaikan impor terjadi pada tiga golongan barang utama yaitu binatang hidup naik 301,11 persen, mesin-mesin/pesawat mekanik naik 89,07 persen dan gandum-ganduman naik 38,42 persen. Sementara dua golongan barang utama lainnya mengalami penurunan adalah gula dan kembang gula turun 69,95 persen dan ampas/sisa industri makanan turun 0,20 persen.

"Untuk gula dan kembang gula pada umumnya adalah gula rafinasi yang dipakai sebagai bahan baku untuk industri makanan yang memang membutuhkan gula rafinasi ini dan kita sampai hari ini memang belum bisa memasok sehingga harus mendatangkan dari luar negeri. Namun, yang perlu diantisipasi adalah agar masuknya gula rafinasi tersebut tidak merembes ke pasar sehingga mengganggu stabilitas harga gula yang ada di pasar," jelas Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Lampung Bambang Widjonarko, Senin (16/1/2017).