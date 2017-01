Bekas Tim Rio Haryanto Punya Harapan Bertahan di Formula 1

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Kabar baik datang dari tim Manor Racing, di mana saat ini sudah ada pihak yang tertarik menyokong tim, yang dioperasikan oleh perusahaan Just Racing Services Ltd.

Pihak Manor diharap bisa memberikan keputusan terkait penawaran tersebut, sebelum Jumat (20/1/2017).

Mengutip Motorsport.com, Selasa (17/1/2017) tapi penawaran yang dilakukan bukan hanya untuk tim, tapi kepada semua perusahaan Manor, mulai dari Just Racing Services Ltd, Just Racing Ltd dan Manor Grand Prix Racing Ltd. Tentu ini akan menjadi keputusan yang sulit.

Penawar berkeyakinan, untuk memastikan mobil dapat dibangun, dikembangkan dan diuji pada waktu yang tepat, diperlukan keputusan secepatnya dari pihak Manor.

Jika keputusan Manor melewati masa deadline (20/1/2017) tanpa adanya konfirmasi, pihak investor akan merevisi tawaran.

Tentunya dengan harga penawaran yang lebih rendah lagi, mengingat berkurangnya waktu dan bertambahnya biaya untuk bisa memasukkan tim di grid.

Pihak Manor yang diwakili oleh penasehat bisnisnya dari FRP Advisory, belum ingin berkomentar lebih jauh. Sementara Stephen Fitzpatrick, Team Principal Manot tidak bisa dihubungi sampai saat ini.

Sebelumnya, pada 9 Januari 2017, pihak Manor sudah mengumumkan kegagalannya untuk mendapatkan investor, dan terancam untuk tidak ikut musim 2017.

Kita lihat sampai Jumat nanti, bagaimana putusan Manor, apakah menerima tawaran tersebut atau tidak. Seri perdana Formula 1 akan berlangsung 26 Maret di Australia.