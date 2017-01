Bunga Citra Lestari Bakal Gelar Konser Tunggal, Ini Harga Tiketnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Setelah 10 tahun berkarier di dunia tarik suara, penyanyi dan aktris Bunga Citra Lestari akan menggelar konser tunggal perdananya, pada 1 Maret 2017 mendatang.

Konser bertajuk It's Me BCL itu, berangkat dari keinginannya untuk merangkum seluruh lagu, yang menceritakan perjalanan hidupnya.

Melalui konser tersebut pula, Bunga Citra Lestari ingin memperlihatkan sosok dirinya secara utuh.

"Kenapa baru sekarang memilih bikin konser tunggal, sebenarnya I believe in feeling, I do everything with feeling. Jadi, kalau kemarin-kemarin banyak yang tanya, aku cuma ngomong, 'I am just waiting for the right moment'," ujar Bunga Citra Lestari, ketika ditemui usai konferensi pers konser It's Me BCL di Plaza Indonesia, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

"Sejujurnya, aku bangun di suatu pagi (pada 2015), dan berpikir, 'Kayaknya, aku siap, nih, bikin konser.' Aku ngomong ke manajer. Setelah itu, baru ngobrolin sama Mas Andi Rianto untuk mewujudkannya," tambah istri aktor Ashraf Sinclair tersebut.

Tak kurang dari 25 lagu andalan Bunga Citra Lestari, akan dirangkai dan diceritakan langsung dalam konser tersebut.

Demi mewujudkan konser tersebut, ia menggandeng The Squared Division LA, yakni Ashley Evans dan Anthony Ginandjar, yang pernah bekerja sama sebagai art director dengan penyanyi internasional, seperti Taylor swift, Iggy Azalea, Nick Jonas, Demi Lovato, Kylie Minogue, Jennifer Hudson, Kesha, Rita Ora, Jessie J, Redfoo, dan James Blunt.

Selain itu, Bunga Citra Lestari menggandeng pula Andi Rianto sebagai music director dan Inet Leimena sebagai show director.

Beberapa pelaku dunia entertainment, seperti Yovie Widianto, Pas Band, Ari Lasso, Christian Bautista, Dipha Barus, dan Reza Rahadian, juga akan turut menjadi bagian dalam konser lt's Me BCL.

Konser It's Me BCL akan dilaksanakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center, dengan target penonton sebanyak 3.500 orang.

Sementara itu, tiket untuk kelas Diamond dibanderol seharga Rp 1.750.000, Platinum Rp 1.250.000, Gold Rp 750.000, Tribune A Rp 500.000, Tribune B Rp 300.000, dan Festival Rp 350.000.

Tiket dapat dipesan di Raja Karcis melalui laman www.rajakarcis.com mulai tanggal 17 Januari 2017.