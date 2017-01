Titik Rangsang Seksual Terdapat di Jempol Pria

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Titik Grafenberg atau populer dengan sebutan G-Spot yang merupakan titik sensitif, apabila disentuh bisa menghadirkan atau menstimulasi gairah menjadi lebih tinggi.

Pria, sama halnya dengan wanita, juga memiliki sejumlah area G-spot pada tubuh mereka.

Anda, para istri yang baik, jika berhasil menemukan titik rangsang itu, Anda bisa menikmati sensasi orgasme yang lebih intens dan kuat, bersama suami.

Satu titik rangsang pada pria terletak di sekitar ibu jari atau jempol tangan.

“Anda yang bisa mengeksplorasi titik rangsang ini. Anda telah membuka semua peluang mengeksplorasi seksual untuk pria,” ujar Mark Michaels, rekan penulis buku Partners in Passion: A Guide to Great Sex, Emotional Intimacy, and Long-Term Love.

Michaels menyarankan menstimulasi titik rangsang tersebut, dengan cara mencium sembari memainkan lidah pada jempol tangan suami Anda.

Permainan lidah pada jempol suami, kata Michaels, menghadirkan sensasi yang menghubungkan getaran langsung ke otak suami, selama sesi intimasi berlangsung.

(Usihana)