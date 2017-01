Aktor asal India Ini Ungkap Penyebab Ayu Ting Ting Putus dengan Shaheer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Pemain sinetron 'Gara-Gara Duyung', Ravi Bhatia (28) merupakan teman dekat Shaheer Sheikh, aktor asal India yang juga pernah menjadi kekasih Ayu Ting Ting.

Menurut Ravi, sudah dua tahun terakhir, ia dan Shaheer menjalin persahabatan. Tak heran, cerita cinta Ayu dan Shaheer yang dulu pernah terjalin, juga diketahui Ravi.

Bahkan, kata Ravi, ia sebenarnya tahu cerita asli putusnya jalinan cinta Shaheer dengan Ayu. Sebab menurut Ravi, Shaheer sendiri pernah menceritakan hal itu kepadanya.

Sayangnya, Ravi enggan berbagi kisah sebenarnya. Menurut Ravi, hal itu terlalu personal untuk diceriakan.

"Dia cerita ke saya, but I can't say, itu personal banget," kata Ravi saat dijumpai tabloidnova.com di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).

Sebelum memutuskan hijrah ke Jakarta setahun yang lalu, Ravi mengaku sudah mendengar gosip miring soal hubungan Ayu dengan Shaheer. Namun, ia tak bisa menyalahkan siapapun jika akhirnya mereka berdua memilih untuk putus cinta.

"Saya tahu Ayu pacaran sama Shaheer, karena Shaheer teman saya. Saya tahu banyak gosip tentang mereka, kabar soal salah satu mereka egois, banyak gosip lagi. Saya sama Shaheer itu bestfriend, jadi enggak mungkin saya sama Ayu," kata Ravi.