Pria Ini Terobsesi dengan Kirby Jenner, Lihat Apa yang Dilakukannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Sebagai seorang figur publik, tentunya para seleb mempunyai banyak penggemar.

Mulai dari gaya berpakaian dan style rambut para seleb tak ayal diikuti para penggemarnya.

Nah, kejadiannya hampir mirip dengan yang dilakukan oleh seorang Pria yang mempunyai nama akun Instagram Kirby Jenner ini.

Saking terobsesinya dengan sosok Kendall Jenner, Kirby mengedit berbagai foto Kylie Jenner dengan memasukkan sosok dirinya ke dalam foto tersebut.

Foto hasil editan Kirby ini memang nampak seperti bukan editan.

Kelihaiannya dalam mengedit membuat fotonya bersama Kendall Jenner tampak seperti nyata.

Pada bio akun Instagramnya, Kirby menulis:

"Kirby Jenner Amatuer Model / Lover of all things / Fraternal Twin of Kendall Jenner "

Dari mulai foto kocak hingga absurd ada di galery Instagram Kirby Janner ini.

Penasaran seperti apa fotonya?