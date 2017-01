Dari Kaki Hingga Kepala, Syahrini Kenakan Busana Seharga Rp 1,4 miliar Saat di AS, Ini Bocorannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jika dikira-kira, berapa harga busana dan pernak-pernik yang dikenakan penyanyi Syahrini, dari ujung kepala hingga ujung kaki?

Pertanyaan tersebut mungkin sempat terbersit di benak Anda, mengingat Syahrini merupakan pesohor yang kerap mengenakan barang-barang bermerek.

Sebuah akun di Instagram bernama @fashionsyahrini mengupas fashion Syahrini hingga harga busana yang dikenakannya.

Entah siapa si empunya akun tersebut, yang terang, akun tersebut mencantumkan harga dan merek busana yang dikenakan Syahrini.

Satu di antaranya unggahan akun tersebut, mengupas harga busana hingga pernak-pernik, saat Syahrini menyambangi Las Vegas, Amerika Serikat.

Berikut, unggahan akun @fashionsyahrini tersebut:

Syahrini strolling Las Vegas wearing

#Chanel Gold Metallic Tweed Skirt Suit

IDR 26.650.000 from 1stdibs.com

#Chanel Vintage Gold Triple Chain Belt

IDR 16.900.000 from amarcordvintagefashion.com

#Hermes Birkin Himalayan 25 Bag

IDR 1.430.000.000 from 1stdibs.com

#StuartWeitzman Slouchy Leather Platform Boots Black

IDR 9.035.000 from modesens.com

Total 1.482.585.000

Jika ditotal, harga busana dan aksesori yang dikenakan Syahrini, dari ujung kepala hingga kaki, berkisar Rp 1,4 miliar.

Angka itu bisa disamakan dengan harga satu unit Toyota Alphard.

Fakta itu membuat sejumlah pengguna Instagram bengong dan tak percaya.