Perang Terhadap Hoax, Slank Namakan Album Barunya Pala Lu Peyank

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Slank menamai album baru mereka yang akan dikeluarkan pada 1 Februari 2017 nanti Pala Lu Peyank.

Apa alasan para personel band tersebut, Kaka (vokal), Ridho (gitar), Abdee (gitar), Ivanka (bas), dan Bimbim (drum), memilih judul itu?

"Judul album kami itu Pala Lu Peyank, pakai "k" belakangnya. Kenapa (judulnya itu)? Karena, kami kritik atau perang terhadap hoax (kabar bohong). Sekarang lagi rame banget," jelas Ivanka, dalam wawancara di Galeri Indonesia Kaya (GIK), Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Di mata Slank, sudah menjadi rahasia umum, saat ini, kabar-kabar tak benar digunakan pihak-pihak tertentu, untuk membuat situasi semakin runyam.

"Kami kasih julukan ke orang-orang itu ya itu, 'Pala Lu Peyank'," ucap Ivanka.

Sebutan itu juga berlaku bagi orang-orang yang anti perbaikan, yang tak setuju akan gerakan antikorupsi atau gerakan melindungi alam, misalnya.

Pala Lu Peyank asalnya merupakan judul 1 dari 12 lagu dalam album ke-22 Slank tersebut.

Awalnya, mereka tak terpikir untuk menjadikannya judul album mereka itu.

Namun setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk menempatkannya pula sebagai nama album tersebut.

"Kalau Pala Lu Peyank, orang akan banyak bertanya-tanya dan nggak bakal dilupa juga tuh judul. Kami mikir, kayaknya seru juga tuh hashtag Pala Lu Peyank, he he he," ucap Ivanka.

"Di situ, kami ingin bilang, 'Pala lu peyang, lu otak lu di pinggang'. Kami memang ingin julukin orang yang anti terhadap perubahan dan perbaikan," tambahnya.

(Andi Muttya Keteng Pangerang)