Slank Rilis Album Baru pada 1 Februari, Ivanka: Ini untuk Abdee

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Grup band Slank akan merilis album ke-22 mereka pada 1 Februari 2017 mendatang.

Pemain bas Slank, Ivanka mengatakan, album yang diberi judul Pala Lu Peyank itu akan berisi 12 lagu.

"Album ini kami dedikasikan untuk Abdee (gitaris Slank) karena Abdee nggak ikut. Sama sekali, dia nggak terlibat (dalam pembuatan album)," ucap Ivanka, dalam wawancara di Galeri Indonesia Kaya (GIK), Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Untuk diketahui, Abdee Negara sedang dalam proses pemulihan pascaoperasi transplantasi ginjal pada akhir 2016 lalu.

Album baru Slank, lanjut Ivanka, akan tetap mengangkat isu-isu sosial politik, pesan pelestarian alam, dan tema cinta.

"Lagu-lagunya sifatnya aktual dengan kondisi sekarang. Ada lagu cinta. Tapi, 90 persen soal politik sosial. Persoalan alam dan cinta tetep kami angkat," katanya.

Ia menambahkan, tak seperti sebelumnya, di mana masing-masing personel membuat lagu, isi album Pala Lu Peyank tersebut mereka tulis bersama.

"Kami bareng-bareng nyiptain. Kali ini, kami langsung bikin sama-sama. Misalnya, kemarin lagi jalan-jalan ke Yogya, kami bikin lagu bareng di pantai, atau ke Bali," ujar Ivanka.

Soal warna musik, Slank mencoba sesuatu yang baru dan segar untuk album mereka itu.

"Hasilnya seperti apa, nanti denger aja he-he-he. Yang pasti, album ini kami dibantu mixing dan mastering sama Steve Lily White, dia yang ngerjain album U2 yang sekarang juga. Produsernya Slank sendiri," kata Ivanka.

Sejak terjun ke industri musik Tanah Air pada 1983 silam, Slank sudah menelurkan puluhan album studio. Gadis Sexy (1990), Kampungan (1991), Piss! (1993), Generasi Biru (1994), Minoritas (1996), Lagi Sedih (1997), Tujuh (1998), Mata Hati Reformasi (1998), 999+09 (1999), Virus (2001).

Kemudian, album berjudul Satu Satu (2003), Road to Peace (2004), PLUR (2004), Slankkissme (2006), Slow But Sure (2007), The Big Hip (2008), Anthem For The Broken Hearted (2009), Jurus Tandur No. 18 (2010), I Slank U The Album (2012), Slank Nggak Ada Matinya (2013), dan Restart Hati (2015).