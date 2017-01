(VIDEO) Promo Produk Sharp di Chandra Superstore

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Tanjungkarang menggulirkan promo Beli Produk Sharp Keuntungan Berlipat Ganda KOTEN yang berlaku dari 16-29 Januari 2017. Dalam promo ini, ada special price untuk dispenser Sharp, airball games dengan berbagai hadiah menarik. Ada juga promo Beli 1 Bawa Pulang 2, yaitu, beli Sharp LED 52 LE 840 secara cash gratis home theatre, beli Sharp LED 65 inch tipe 65 UE 630 gratis kulkas tipe SJ-195MD.

Kemudian, ada pohon angpau, konsumen yang berbelanja minimal Rp 6 juta, bisa mengambil pohon angpau yang terdapat bermacam-macam hadiah. Ada juga doorprize yang diundi pada tanggal 29 Januari 2017. Doorprize yang diberikan antara lain kulkas, mesin cuci, AC, dispenser, magic com, mixer, TV LED dan teko listrik.

Staf Promosi Chandra Superstore Tanjungkarang Afrida menambahkan, ada juga promo Palmolive shower gel 450 ml all variant dari harga Rp 36.450 jadi Rp 27.900. Pantene shampoo 340ml all variant normal Rp 34.250, Pantene shampoo 170ml all variant Rp 19.500, Pantene conditioner 165ml Rp 19.500 dan Pantene conditioner 335ml Rp 34.250. Loreal Excellence all variant diskon 20%. Berlaku sampai 25 Januari 2017.

"Promo jusami ada minyak goreng Oilku refil 2 liter Rp 21.900 dari harga normal Rp 22.500, maksimal 2 pieces. Setiap pembelian susu Greenfields 2 pieces ukuran 1 liter all variant gratis 1 pieces Greenfields 200ml. Selain itu, ada promo harga hemat Villa sosis sapi 900gr Rp 106.800 dan Yangini burger sapi 300gr Rp 28.200" terangnya kepada Tribun, Kamis (19/1/2017)