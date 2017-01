Wow, Para Gadis Cantik Ini Peragakan Cara Masak Ular Air, Lihat Videonya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Memasak daging ayam, sapi, maupun kambing, tentu sudah biasa dilakukan di Indonesia.

Namun, bagaimana dengan memasak daging ular?

Seorang gadis asal Kamboja memperagakan cara memasak ular air, dalam video yang diunggah akun Daily Real Life di YouTube.

Video berjudul Beautiful Girls Cooking snake - How to Cook Water Snake in Cambodia - Country food in my village itu, hingga saat ini, sudah ditonton 2,5 juta kali.

Dalam video tersebut, seorang gadis dan seorang anak kecil terlihat sedang memasak ular air tanpa merasa takut.

Dia memulai demo memasak itu dengan memasang daun pisang sebagai alas.

Langkah pertama yang dia lakukan ialah merebus ular yang masih utuh, ke dalam air yang mendidih.

Kemudian, ia mengupas sisik ular itu menggunakan pisau.

Bumbu-bumbu lalu diramu untuk dicampur dengan daging ular.

Tubuh ular kemudian dibelah untuk menghilangkan organ dalam.