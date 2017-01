Perbedaan Konser Inagurasi Trump vs Obama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Sebentar lagi, Donald Trump akan disumpah di kantornya menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45 meski dia kehilangan popularitasnya.

Sehari sebelum upacara pengambilan sumpah, konser khusus inagurasi itu akan diberi nama "The Make America Great Again! Welcome Celebration."

Deretan artis yang akan tampil di inagurasi Trump antara lain adalah penyanyi musik country Toby Keith yang tenar dengan lagu hit-nya "Should've Been a Cowboy."

Selanjutnya ada band 3 Doors Down, mantan vokalis Little Texas, Tim Rushlow serta Larry Stewart dari Restless Heart dan Richie McDonald dari Lonestar.

Sementara pelantikan Obama pada 2009 lalu dimeriahkan dengan konser "We Are One" yang diisi deretan bintang terkenal.

Berikut perbedaan meriahnya konser inagurasi Obama dan Trump:

Pembukaan konser

Konser inagurasi Trump dibuka dengan ledakan beat DJ RaviDrumps, sementara Obama membuka konser dengan Bruce Springsteen.

Tengah Konser

Sementara di tengah konser, Trump mengisinya dengan penyanyi soul Sam Moore, The United States Army Old Guard Fife dan Drum Corp dan Lee Greenwood.