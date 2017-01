Tiga Selebgram Cilik Ini Punya Penghasilan Setara Gaji Karyawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Tiga bocah cilik ini memang bukan artis, tapi mereka punya fans ratusan ribu di sosial media. Tingkah laku polos dan lucu bikin banyak orang ketagihan menonton aksi mereka. Malah ada juga yang punya penghasilan setara gaji karyawan. Wah..wah..

Seperti apa, sih, kisah mereka sampai punya fans banyak begitu? Yuk, intip satu per satu!

Kirana Si Pipi Chubby dan Rambut Berponi

Bocah berponi dan berpipi chubby ini bernama lengkap Mayesa Hafsah Kirana. Namun di akun sang bunda, @retnohening, dia kerap dipanggil Kirana. Salah satu yang membuat Kirana disukai banyak orang karena celotehan dan tingkah lucunya. Belum lagi kuncir satu rambutnya yang tepat di atas kepala dan berponi.

Kirana sangat menghibur pengikutnya dengan celotehannya khas anak kecil yang polos. Misalnya di salah satu video yang diunggah, ia sedang menggambar dengan spidol berwarna merah.

Di tengah-tengah menggambar, ia tiba-tiba menyeletuk, “Bau apa ini?” smabil menutup hidupnya. “Ibu kentut ya?” tanya Kirana disambut tawa ibunya. “Enggak, ibu enggak kentut,” sahut retno sambil tertawa. “Kirana yang kentut,” aku Kirana dengan wajah polos.

Kirana Si Pipi Chubby dan Rambut Berponi

Selain itu, masih banyak video-video yang memperlihatkan tingkah menggemaskan Kirana.

Menurut Retno hening Palupi, ibunya Kirana, awalnya ia mengunggah video-video itu untuk mengobati rasa kangen ayah Kirana yang bekerja dan menetap di kota Muscat, Oman. Ia pun tak menyangka Kirana menjadi seterkenal seperti saat ini.

“Aku yang suka motoin dia, he he he, maklum, ibu baru punya anak langsung dikit-dikit foto anaknya. Terus suka videoin Kirana, kirim ke ayahnya karena dulu, kan, ayahnya di Oman dan kita dulu di Duri, Riau. Terus di-posting di Instagram biar ayahnya nonton juga, enggak usah ngirim-ngirim (lewat surel), tinggal buka IG bisa liat (video Kirana)."

di akun sang bunda, @retnohening, bocah menggemaskan ini kerap dipanggil Kirana

Kemudian, ketika ia dan Kirana akhirnya ikut pindah ke Muscat, "Saya terus videoinKirana terus dilanjutin biar mbah dan eyangnya bisa mudah lihatnya, tinggal buka IG,” cerita Retno.

Nyatanya, video Kirana di-repost oleh banyak akun lainnya yang merasa suka dengan Kirana. Hampir semua foto dan video Kirana, mendapat tanda love ratusan ribu pengikutinya, termasuk artis-artis Indonesia seperti Melly Goeslaw.

“Hehe iya, aku juga kaget ternyata ada artis yang ngeh sama Kirana. Enggak nyangka,” komentar ibu 28 tahun itu senang.

Melihat banyaknya jumlah followers di akun Retno, tak heran apabila banyak pihak yang ingin mengiklankan produk dengan cara endorse kepada Kirana dan sang bunda. Retno juga sering dimintai tolong untuk menyebar informasi tentang sesama yang memutuhkan bantuan seperti korban bencana atau penderita sakit parah.

“Iya, ada (yang minta endorse), tapi sampai sekarang belum kepikiran buat terimaendorse. Yang saya promosikan itu punya teman-teman dan saudara,” tutup Retno yang juga mengaku belum terpikir jika nantinya ada tawaran menjadi bintang iklan atau film bagi Kirana.

Selain Kirana, ada juga bocah laki-laki yang akrab disapa Baby Tatan. Kabarnya, video menggemaskan Tatan sampai disukai penyanyi luar negeri Bruno Mars, lo.