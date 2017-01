Ini Peta Bisnin Harry Tanoe Bersama Donald Trump

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pengusaha Indonesia Harry Tanoesoedibjo mengatakan masih terlalu pagi memutuskan akan bertarung atau tidak dalam pemilu tahun 2019. Hal ini disampaikannya kepada wartawan VOA Eva Mazrieva dalam wawancara pada akhir pelantikan Presiden Donald Trump Jumat siang (20/1/2017).

Di antara ratusan ribu warga yang menghadiri pelantikan Presiden Donald Trump di Capitol Hill, ada sejumlah teman dan mitra bisnis miliarder itu, antara lain pengusaha Indonesia Harry Tanoesoedibjo.

Presiden komisioner Media Nusantara Citra MNC yang membawahi empat stasiun televisi berskala nasional itu mengatakan diundang untuk mengikuti seluruh acara, mulai dari konser hingga pesta pelantikan.

"Saya diundang dalam kapasitas sebagai partner karena ada proyek yang kita kerjakan di Bogor dan Bali. Saya diundang di semua acara, mulai dari kemarin di welcome concert, swearing in, parade, dinner dan after party," jelasnya.

Harry Tanoe, panggilan akrab pengusaha terkaya ke-29 di dunia versi majalah Forbes itu, menampik anggapan bahwa bahwa kehadirannya atau bisnis yang dijalinnya sejak lama dengan Donald Trump akan memicu konflik kepentingan.

"Saya rasa tidak karena kerjasama ini sudah terjadi sejak ia belum mencalonkan diri sebagai calon presiden, kecuali jika ketika itu ia sudah mencalonkan diri sebagai presiden atau memenangkan pemilu dan baru dirancang kerjasama baru, nah itu baru ada konflik kepentingan. Apalagi beliau memutuskan anak-anaknya yang akan melanjutkan bisnisnya. Sejak jadi presiden pun ia sudah memutuskan tidak ada bisnis baru yang dilakukan oleh organisasi Trump," tambahnya.

Dalam wawancara dengan kantor berita Reuters sehari sebelumnya, Harry Tanoesoedibjo mengatakan telah menandatangani kesepakatan bisnis dengan Donald Trump pada awal 2015 atau jauh sebelum pemilu Amerika.

Kesepakatan itu mencakup pembangunan dua resor di Bogor dan Bali, yang akan dikelola oleh Trump Hotel Collection, yang berada di bawah payung Trump Organization.

MNC telah menanamkan investasi antara 500 juta hingga satu miliar dolar untuk pembangunan kedua resor yang diperkirakan akan siap beroperasi pada awal tahun 2019.

"Kami tidak menambah satu proyek baru pun ketika Trump memutuskan akan bertarung dalam pemilu. Jadi saya rasa tidak ada konflik kepentingan disini," ujar Harry Tanoe kepada Reuters hari Rabu (18/1) dan ditegaskannya kembali pada VOA hari Jumat (20/1).