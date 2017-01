Mirip Istri JFK, Ini Tampilan Ibu Negara Baru AS saat Pelantikan

Ibu Negara AS Melania Trump (kiri) dan mantan Ibu Negara AS Jacqueline 'Jackie' Kennedy (kanan). (Mirror Online)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WASHINGTON - Penampilan Ibu Negara AS Melania Trump di seremoni pelantikan Presiden AS Donald Trump disebut mirip istri John F Kennedy, Jackie Kennedy.

Melania Trump akhirnya menjadi Ibu Negara AS usai suaminya dilantik menjadi Presiden AS, Jumat (20/1/2017), di Gedung Capitol, Washington, AS.

Tampil serba biru muda, Melania Trump mengenakan gaun dan busana luaran berkerah tinggi karya desainer Ralph Lauren.

Mantan model itu juga mengenakan sepatu hak stiletto dan sarung tangan berwarna senada.

Model busana Melania Trump itu disebut mirip gaya berbusana Jackie Kennedy, yang populer akan gaya busana serba warna senada.

Bahkan, penampilan Melania Trump itu kerap disamakan dengan penampilan Jackie Kennedy pada seremoni pelantikan Presiden AS ke-35 John F Kennedy, 1961.

Penampilan Melania Trump juga disebut semakin terlihat ala era '60-an lantaran rambutnya digelung rapi ke belakang kepalanya.

"Penampilan ini sungguh mencolok. Sangat terlihat bahwa terinspirasi dari Jackie Kennedy, sangat berbau 'presiden'," demikian komentar kolumnis majalah fashion Elle, Leah Chernikoff.

Busana Melania Trump untuk seremoni pelantikan memang sempat menjadi spekulasi publik.

Apalagi setelah sejumlah desainer papan atas, seperti Tom Ford, Marc Jacobs, dan lainnya, menolak karya dikenakan Melania Trump atas perbedaan prinsip dan pandangan politik dengan Donald Trump.

Ralph Lauren, desainer yang akhirnya menjadi pilihan Melania Trump, bahkan menjadi bulan-bulanan netizen anti-Trump usai busana karyanya dikenakan sang ibu negara baru.

Sebelumnya, Ralph Lauren beberapa kali merancang busana untuk rival Donald Trump di pemilihan presiden 2016, Hillary Clinton. (Metro/Fox 8 Cleveland)