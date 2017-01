Suaminya Dikabarkan Selingkuh, Ini Penjelasan Olla Ramlan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Beberapa waktu lalu, rumah tangga aktris, presenter, dan penyanyi Olla Ramlan (36) diterpa isu yang tidak sedap.

Dikabarkan suami Olla Ramlan, Muhammad Aufar Hutapea selingkuh dengan wanita lain dan pergi ke klub malam, isu tersebut tersebar di media sosial Path.

Namun, ketika ditemui di acara syukuran aqiqahan Akifa Dhinara Parasady Harsono, anak dari Penyanyi Nindy di kediamannya, di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (21/1/2017), Olla dan Aufar Hutapea membantahnya.

"Rumah tangga saya tidak ada apa-apa kok. Suami saya tidak main path juga. Saya tidak tahu deh siapa yang bikin," Muhammad Aufar Hutapea dengan santai.

Olla menegaskan, kalau sang suami tidak memiliki akun media sosial lainnya, selain akun Instagram yang juga ia buatkan.

"Aufar enggak main media sosial apapun selain Instagram. Itu aja saya buatin. Kalau ada cewek yang ngaku-ngaku apa lah. Suami saya enggak ada apa-apa," ucap Olla Ramlan.

Akan tetapi, Olla mengakui kalau selama lima tahun pernikahannya dengan Aufar, pastinya pernah mengalami keributan.

"Namanya rumah tangga ada up and down. Kalau ada yang aneh aneh yah santai. Kalau misalnya ada apa-apa akan keliatan. Yah namanya manusia, akan ada cobaannya," ujar Olla Ramlan. (Arie Puji Waluyo)