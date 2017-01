3 Tips Penting supaya Bayi Tak Rewel Saat Mandi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Memandikan bayi bisa menjadi momen ibu dan bayi mempererat hubungan.

Catatan pentingnya, Anda harus menciptakan agar waktu mandi terasa seru dan menyenangkan untuk si kecil.

Sehingga, ia tidak menangis atau rewel.

Menurut The World Health of Organization (WHO), bayi yang baru lahir harus menunggu 24 jam untuk dimandikan.

National Health Service (NHS) di Inggris menganjurkan untuk memandikan bayi dengan cara mencuci wajah, leher, tangan, dan kakinya.

Metode itu efektif untuk membersihkan bayi, sampai dengan ibu cukup percaya diri untuk memandikannya dalam bathtub.

Seorang suster maternal dan penulis buku Blissful Baby, Lisa Clegg menguraikan tiga kiat penting untuk menciptakan waktu mandi bayi yang menyenangkan.

Berikut, penjelasannya.

Mandi bersama dalam satu bathtub dengan bayi

Mandi bersama ibu membuat bayi lebih mudah tenang, dan tidak membuatnya rewel.