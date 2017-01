Kicauan Perdana Obama sebagai Warga Biasa Dapat Jutaan "Likes"

Presiden ke-44 AS Barack Obama melambaikan tangan saat naik ke atas helikopter yang akan membawanya meninggalkan Washington DC, Jumat (20/1/2017).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Kicauan pertama Barack Obama setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden AS di akun Twitter pribadinya mendapat jutaan Likes/Favorites. Apa yang dikicaukan mantan Presiden AS ke-44 ini?

Memang, setelah lengser sebagai Presiden AS, akun Twitter @POTUS (President of The United States) diserahkan ke pemegang jabatan berikutnya, yakni Donald Trump. Gedung Putih pun telah mengganti nama akun @Potus menjadi President Trump.

Sementara Barack Obama yang melepas jabatan, kembali ke akun Twitter personalnya, yakni @BarackObama.

Pada Sabtu (21/1/2017) lalu (sehari setelah pelantikan Donald Trump), Obama mengunggah sebuah kicauan di Twitter. Berbeda dari kicauan sebelum-sebelumnya, kicauan kali ini terasa spesial, karena untuk pertama kalinya setelah sekitar delapan tahun, Obama berkicau sebagai warga AS biasa, bukan seorang Presiden lagi.

Obama mengatakan ia kembali ke handle Twitter asli miliknya, bukan handle Twitter @POTUS. Ia bertanya apakah akunnya masih ada yang mengikuti atau tidak. Obama pun mengabarkan bahwa ia bersama istrinya, Michelle sedang liburan singkat sebelum kembali bekerja.

Obama dan Michelle selanjutnya akan berkiprah di yayasan yang didirikannya, The Obama Foundation. Yayasan yang didirikan pada 2014 lalu itu fokus mengerjakan proyek-proyek pembangunan dunia yang belum bisa diwujudkan. Obama juga akan mendirikan perpustakaan dan museum yang menyimpan arsip-arsip kepresidenan semasa ia menjabat sebagai Presiden AS.

Kicauan Obama setelah tak menjabat sebagai Presiden AS itu mendapat jutaan Likes dan Favorites di Twitter. Hingga Minggu (22/1/2017), menurut pantauan KompasTekno, kicauan itu mendapat 408.000-an Retweet, 1,6 juta Likes/Favorites.

Obama sendiri sempat menjadi pemegang rekor kicauan paling banyak di-retweet, yakni 780.000-an kali. Kicauan itu diunggah pada 7 November 2012 lalu saat ia mengunggah fotonya berpelukan bersama Michelle, usai memenangi Pilpres AS untuk kedua kalinya.

Rekor tersebut dipecahkan oleh akun milik pembawa acara sekaligus komedian, Ellen DeGeneres pada Maret 2014.

Ellen yang saat itu menjadi pembawa acara malam penganugerahaan Piala Oscar kala itu mengunggah selfie-nya dengan bintang-bintang film Hollywood, dan mendapatkan sekitar 783.000 Retweet dalam 30 menit setelah diunggah.