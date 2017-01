Denny Indrayana Jadi Sopir Travel di Australia, Dikomentari Mahfud MD dan Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Lama tak muncul ke publik, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana ternyata menjadi sopir di Autralia.

Tetapi, pekerjaan menjadi sopir itu bukanlah pekerjaan utama guru besar hukum tata negara tersebut.

Dia mengaku sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi dan di sela-sela waktu mengajar itulah dia menjadi sopir travel.

Lewat akun twitter miliknya, Denny Indrayana menulis: "Iya mas. Bantu2 teman yg punya travel. Ada rezeki halal, why not. Kebetulan juga kerjaan di kampus lagi break semester."

Cuitan itu adalah jawaban atas pertanyaan yang disampaikan salah seorang netizen pemilik akun @azishusaini.

@azishusaini menulis: "Pak @dennyindrayana benar jadi sopir di Australia? Semoga berkah dan sehat selalu."

Jawaban Indrayana ini kemudian mendapat komentar dari sejumlah netizen, seperti berikut ini:

Gania Store ‏@ganiastores: @dennyindrayana Baru aja baca dikaskus,sekarang denger langsung dari bang Denny.salut bang...

Hariadi_001 ‏@hariadi_001: Klo itu kang @dennyindrayana namanya the real work just not the claim image. jman skg sdh cri krjaan ngutang lg..keep spirit kang.

Wawan ardi ‏@wawanardi_st: @dennyindrayana semangat prof,semoga dimudahkan segala urusannya