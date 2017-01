Ini Spesifikasi Lengkap All New R15

All New Yamaha R15

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Jika menilik data spesifikasi yang dirilis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), All New Yamaha R15 memiliki peningkatan tenaga cukup signifikan dari 16,36 dk pada 8.000 rpm naik jadi 19,05 dk pada 10.000 rpm.

Begitu juga dengan torsinya, dari 14,5 Nm pada 7.500 rpm meningkat tipis jadi 14.7 Nm di 8500 rpm. Lalu apa rahasia performanya bisa meningkat?

"Tentunya karena mesinnya all new, benar-benar baru dengan berbagai keunggulan," buka Ari Kristianto dari tim product planning PT YIMM.

Pertama adalah kapasitas mesinnya yang meningkat jadi 155,1 cc dari sebelumnya yang hanya 150 cc. Peningkatan kapasitas mesin ini diperoleh dari aplikasi piston yang lebih besar. Jika sebelumnya 50 mm kini jadi 58 mm.

Penyempurnaan lainnya adalah disematkannya teknologi Variable Valve Actuation (VVA). Teknologi ini memungkinkan noken as memiliki dua durasi yang berbeda. Pada R15 durasi berubah pada 7.400 rpm.

Sehingga pada putaran rendah maupun tinggi, performannya tetap baik. Bahkan cenderung meningkat.

Perubahan lain adalah throttle body yang lebih besar untuk mengakomodir kebutuhan suplai udara dan bahan bakar. Diameternya kini jadi 30 mm di kawal dengan injector yang memiliki 10 hole.

Masih dari area mesin, koplingnya dilengkapi assist sehingga tuas kopling jadi lebih ringan dan ada slipper clutch untuk membuat perpindahan gigi makin ringan dan membuat engine brake lebih mulus.

Pembaruan lain dari motor ini di luar mesin adalah sasis anyar, jenisnya masih deltabox, "Tapi benar-benar baru karena menyesuaikan mesin baru," sambung pria ramah ini.

Di area kaki- kaki, konsep total balance diusung dengan distribusi bobot 50:50. Yang belakang masih dilengkapi dengan swing arm aluminium dan suspensi depan up side down, inner tube nya 31 mm.

Roda depan dikawal ban ukuran 110/70-17 dengan pelek 2.50, sedang yang belakang 140/70-17 pakai pelek 4.00. Paling lebar di kelasnya nih. Bahkan ukurannya sebelas dua belas dengan motor sport 250 cc.

Fitur unggulan lainnya adalah spidometer full digital yang dilengkapi dengan shifter light, lampu depan belakang LED dan hazzard yang terinspirasi dari kebutuhan komunitas R15 yang doyan turing.

Gimana keren kan? Sayangnya belum ada kepastian berapa harga dan kapan akan resmi didistribusikan ke pasaran. Sabar ya, yang jelas di semester satu 2017. (Otomotifnet.com)

Spesifikasi All New R15

Overall Length x Width x Height : 1990 x 725 x 1135 mm

Seat Height : 815 mm

Wheelbase : 1325 mm

Wet Weight : 137 kg

Engine Type : Liquid Cooled 4-stroke, SOHC

Cylinder Arrangement : Single cylinder

Cylinder Volume : 155.1cc

Bore x Stroke : 58 x 58.7 mm

Compression Ratio : 11.6 : 1

Maximum Power : 14.2 kW / 10000 rpm

Maximum Torque : 14.7 Nm / 8500 rpm

Starting System : Electric

Fuel Tank Capacity : 11 Liter

Fuel System : Fuel Injection

Clutch Type : Wet Type Multi-Plate Clutch

Tire Size (Front/Rear) :

100/80-17M/C 52P (Front)

140/70-17M/C 66S (Rear)