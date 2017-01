Mengejutkan! Isi Pidato Donald Trump Diambil dari Cuplikan Film Batman?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ada sejumlah momen-momen menarik yang terekam saat pelantikan Presiden Amerika Serikat,Donald Trump.

Salah satunya adalah penggalan pidato Donald Trump yang dinilai mirip dengan cuplikan pidato musuh superhero Batman, Bane.

Kemiripan tersebut saat ini tengah menjadi bahan pembicaraan publik, terutama di dunia maya.

Para netizen membanding-bandingkan pidato Trump tersebut dengan penjahat bertopeng tersebut.

Dalam rekaman pidato tersebut, Trump tampak berpidato dengan kalimat mirip dengan yang diucapkan Bane dalam film The Dark Knight Rises.

Rekaman tersebut diunggah oleh laman situs Mashable ke akun jejaring sosial Twitter milik mereka.

"Sounds like Trump ripped parts of his speech from Bane’s in ‘The Dark Knight Rises’," kicau akun @mashable.

(Sepertinya Trump mencuri penggalan pidato Bane dalam film The Dark Knight Rises)

Dalam video itu, Trump mengucapkan, "We giving it (power) back to you, the people."

(Kami kembalikan kekuasaan itu kepada kalian, masyarakat)