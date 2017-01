Duo Maia Bubar Gara-gara Hal Ini

Maia Estianty (kanan) dan Mey Chan tampil dalam acara bertajuk LA Menthol Lights Cool Moments Live PA Maia (Maialicious) di Crown Cafe, Pub, and KTV di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (31/3/2011).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sejak akhir 2015, Mey Chan (30) memutuskan pindah beraktifitas dan bekerja di Singapura. Penyanyi yang nama panggungnya dibesarkan Maia Estianty (40) lewat grup Duo Maia tersebut tinggal Negeri Singa Putih dan tetap menjalani karier menyanyinya di Indonesia.

Sejak saat itu, Mey Chan yang sudah mengantongi kartu penduduk Singapura ini jarang muncul berduet bersama Maia bersama Duo Maia, meski mengaku sering bolak-balik ke Indonesia.

Album Duo Maia juga sudah lama tidak lagi diproduksi.

Terakhir, Maia dan Mey Chan mengenalkan album Berdua di 2014.

Setelah itu, Duo Maia tak lagi terdengar bernyanyi bersama.

Kabar berakhirnya duet Maia dan Mey Chan berhembus kencang sejak Mey Chan tinggal di Singapura sebagai permanent residencepada dua tahun silam.

Tidak hanya menjadi warga di Singapura, Mey Chan bahkan disebutkan telah menikah dan menetap selamanya di sana.

Di awal 2017 ini, Maia diduga kuat akhirnya memutuskan mengakhiri karier bernyanyinya bersama perempuan bernama asli Dita Anggraeni itu dan Duo Maia.

Perjalanan karier Maia bersama Duo Maia harus berhenti. Duo Maia tidak bisa lagi dipertahankan Maia.

Di akun Instagram-nya, @maiaestiantyreal, Maia mengumumkan kabar sedih saat harus mengakhiri perjalanan bermusik Duo Maia.

“Sembilan tahun kami bersama, Duo Maia! Nine years we’ve been together. Yang mengharukan adalah, sebentar lagi @meichanmunos akan pindah keluar negeri dan tidak pulang lagi ke Indonesia.hiks.hiks...,” tulis Maia, Senin (23/1/2017).