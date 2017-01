Lima Artis Indonesia yang Paling Modis dan Trendi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Anda salah satu penggemar tren fashion dunia? Atau Anda juga selalu mengikuti gaya berpakaian para artis? Tunggu dulu, sebelum memutuskan siapa artis yang akan Anda jadikan sebagai sumber inspirasi gaya.

Ada baiknya melihat daftar 5 artis Indonesia yang sangat mengikuti tren perkembangan mode dan tahu bagaimana caranya tampil modis di depan publik.

Erich Al Amin, fashion stylist profesional para artis seperti Lea Simanjuntak, Astrid, Luna Maya, Nindy Ayunda, Ashanty, Aurel Hermansyah dan masih banyak lainnya, menuturkan secara khusus untuk tabloidnova.com

Andien, selalu terlihat modis dan gaya di setiap kesempatan

Andien

“Dia sangat peka soal fashion dan tahu apa saja item busana yang dia banget dan akan jadi lebih bagus kalau dia yang pakai. Makanya setiap dia bergaya di media sosial sejauh ini menurut aku belum ada yang salah”.

Rinni Wulandari

“Aku selalu suka cewek fearless yang tidak takut untuk bereksperimen. Menurut aku, Rinni adalah salah satu artis tersebut. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia selalu berani tampil seksi tapi tetap kelihatan mahal”.

Rinni Wulandari, berani tampil gaya dan berbed

Nindy Ayunda

“Dia selalu totalitas dan niat dalam setiap penampilannya, baik saat di atas maupun di luar panggung. Dia tidak segan merogoh kocek untuk sewa jasa fashion stylist, makeup, hair do bahkan fotografer hanya untuk ke acara biasa seperti artisan atau jalan ke mall”.

Syahrini

“Dia gila. Gaya fashionnya benar-benar out of the box dan cetar membahana. Apapun yang dia pakai selalu unik dan diingat orang”.

Syahrini yang selalu tampil memukau dan cetar.

Laudya Chintya Bella

“Menurut saya, Bella adalah artis berhijab paling modis. Padu padannya selalu tepat!”.

Nah, ini kata seorang Erich. Bagaimana menurut Anda? Adakah artis favorit Indonesia pilihan Anda yang lebih pantas masuk dalam daftar berikut?