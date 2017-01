Apa Sih Yang Dimaksud Hujan Angpao Center Point 28 Januari?

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Untuk menyemarakkan perayaan Imlek 2568, Center Point Lampung menggelar program spesial untuk konsumen setianya. Program tersebut bernama Hujan Angpao yang akan menemani aktivitas berbelanja konsumen di Center Point pada tanggal 28 Januari 2017.

Store Manager Center Point Thedorus Eduard menjelaskan, mekanisme program ini adalah konsumen yang berbelanja produk branded seperti Logo, Lois, The Executive dan lainnya senilai minimal Rp 500 ribu nett maka berhak untuk mengambil 1 buah angpao di Pohon Angpao yang tersedia di counter hadiah.

"Tidak berlaku kelipatan dan penggabungan struk. Isi dari angpao tersebut adalah gift dan voucher dari sejumlah brand ternama dan masih banyak lagi hadiah lainnya. Kemudian untuk kosmetik brand Maybelline kita ada diskon 50% all item yang hanya berlaku satu hari saja, yaitu 28 Januari 2017 bertepatan dengan Imlek Sale," jelaanya kepada Tribun, Kamis (26/1).

Disamping itu, masih ada promo lainnya, salah satunya untuk koleksi busana wanita. Ako diskon 20% all item untuk weekend, Chic Girl diskon 20% all item, berlaku setiap hari. Serta Graphis dan Simplicity, special price Rp150 ribu untuk weekend. Sementara untuk busana pria Andre Laurent diskon 50% all item, Cardinal diskon20% all item, Lois diskon 20% all item dan Lea diskon 20% all item, berlaku weekend.



Untuk busana anak JSP baby & kids diskon 50% all item, Crocodile kid App Buy 1 Get 1 all item, Colours In Group diskon 50% all item dan Donita Buy 1 Get 1, berlaku weekend. Koleksi sepati Yongki komaladi, diskon 50%+40%, Fladeo diskon 50%+30% dan Kickers diskon 20%, berlaku weekend. Laviola diskon 50% dan Amanda & Bebob, diskon 50%+30% setiap hari.

"Khusus saat Imlek jam operasional Center Point tetap sama seperti hari biasa yaitu mulai pukul 09.30 pagi sampai dengan 22.00 malam. Kemudian di hari tersebut, akan ada barongsai," imbuh Theodorus Eduard. (ana)