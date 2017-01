Anak Gadis Nikita Mirzani Pakai Baju Terbuka, Ini Komentar Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Model dan artis peran Nikita Mirzani baru-baru ini mengunggah foto bersama putrinya di Instagram.

Putri pertama Nikita bernama Laura Meizani Nasseru Asry atau akrab dipanggil Lolly itu kini telah tumbuh sebagai remaja cantik.

Namun sayangnya, Lolly seringkali mendapat komentar pedas dari netizen.

Pasalnya, di usianya yang masih terbilang belum dewasa, Lolly beberapa berpakaian minim.

Seperti foto yang diunggah oleh Nikita berikut ini.

Dont grow too fast my little daughter, you are almost taller than mommyz," tulis Niki dalam caption fotonya.

Netizen yang melihat foto itupun memberikan berbagai macam komentar.

"Ya Allah anak umur segitu udh pakai baju dan celana yang sangat minim,"

"Buah jatuh gak jauh dari pohonnya,"

"Ibu sama anak sama sama seksi nya,"