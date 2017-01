Jadwal Tayang Langsung Sepak Bola Akhir Pekan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini.

Sabtu, 28 Januari 2017

Piala FA

Liverpool vs Wolverhampton, Fox Sports 1 pukul 19.30 WIB

Chelsea vs Brentford, Fox Sports 1 pukul 22.00 WIB

Tottenham Hotspur vs Wycombe, Fox Sports Play pukul 22.00 WIB

Divisi Championship

Reading vs Cardiff City, BeIn Sport 4 pukul 22.00 WIB

La Liga

Villarreal vs Granada, BeIn Sport 2 pukul 19.00 WIB

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid, BeIn Sport 2 pukul 22.15 WIB

Bundesliga

Wolfsburg vs Augsburg, Fox Sports 2 pukul 21.30 WIB

Werder Bremen vs Bayern Muenchen, Fox Sports 3 pukul 21.30 WIB

Ligue 1

Olympique Lyon vs Lille, BeIn Sport 3 pukul 23.00 WIB

Minggu, 29 Januari 2017

Piala FA

Southampton vs Arsenal, Fox Sports 1 pukul 00.30 WIB

Milwall vs Watford, Fox Sports 1 pukul 19.00 WIB

Sutton United vs Leeds United, Fox Sports 1 pukul 21.00 WIB

Manchester United vs Wigan Athletic, Fox Sports 1 pukul 23.00 WIB

La Liga

Eibar vs Deportivo la Coruna, BeIn Sport 2 pukul 00.30 WIB

Leganes vs Celta Vigo, BeIn Sport 2 pukul 02.45 WIB

Real Betis vs Barcelona, BeIn Sport 2 pukul 18.00 WIB

Espanyol vs Sevilla, BeIn Sport 2 pukul 22.15 WIB