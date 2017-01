Tyas Mirasih Menangis Dapat Kado dari Kekasih Saat Liburan di Jepang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Kabar gembira datang dari pasangan aktris Tyas Mirasih dengan Raiden Soedjono.

Pasangan yang telah lama menjalin hubungan ini akhirnya akan segera menuju ke pelaminan.

Berdasarkan penelusuran TribunTravel.com, Tyas dan Raiden sedang liburan di Jepang.

Di negeri sakura ini Raiden melamar Tyas Mirasih.

Wow, so sweet ya guys?

Senyum bahagia pun menghiasi wajah finalis Gadis Sampul 2002 ini.

Bahkan dalam sebuah video yang dibagikan melalui akun Instagramnya, Tyas Mirasih terlihat sedang menitikkan air mata.

Yup, tentu saja air mata kebahagiaan.

"One happy tears and a good one. Joyful ones," caption yang ditulisTyas Mirasih menerangkan videonya.

Tyas dan Raiden berangkat menuju Jepang pada 17 Januari 2017.

Itu artinya, ia sudah jalan-jalan keliling Jepang selama 11 hari.

Beragam komentar netizen mengiringi kebahagian Tyas Mirasih di akun Instagram miliknya.

"Yeaaahh dilamar ya kak," komentar yang ditulis oleh akun @dewinoviiiaa.

"Selamat yaaaa yukkkk menuju pelaminan disegerakan. Ikut bahagia," tulis akun @melatiflawa.

Di sela-sela kebahagiaannya itu, Tyas Mirasih masih sempat membalas dan meminta doa dari netizen.

"Thank you semuanya. Bismillah doa terbaik utk kami berdua," balasan dari @tyasmirasih pada kolom komentar.

Guys, turut berbahagia ya, semoga segera menuju pelaminan.